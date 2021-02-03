美國馬里蘭大學(University of Maryland)的一組研究人員，找到了一種使木材透明化的新方法，能夠使木材更快的具有透光性，將來可以做為不怕棒球的窗戶，只是它該叫什麼?叫窗玻璃顯然不合適，叫窗木材嗎?不知道！是個好問題。

物理學網(phys.org)報導，透明木材(Transparent Wood)會是房屋建築商的理想材料，因為木材比玻璃還堅固，道理很簡單，要是被棒球擊中，木材比較不會碎。聽起來像是科幻材料，但馬里蘭大學的科學家已經研究了好幾年了，也達到不錯的透光效果，然而製造方式複雜，使透明木材一直無法商用化。

UMD Discovers Transparent Wood

Wood transparent, stronger and lighter than glass

使木材透明化的的常規方法，主要是使用化學物質去除木質素，但是該過程需要很長時間，還會產生大量廢液，也會導致木材強度變弱，因此馬里蘭大學一直在尋求更好的方法，現在研究人員找到了一種無需去除木質素，仍可使木材透明。

該過程是「改變木質素」，首先他們利用過氧化氫(雙氧水)塗在木材表面，然後將木材暴露在紫外線（或是自然陽光也可以）。然後將木材浸泡在乙醇(酒精)，以進一步清潔。最後，他們用透明的環氧樹脂為木材上塗層，使木材光滑。

結果發現，經如此處理的木材，強度是先前透明木材製作法的50倍，它還可以讓90％的光通過。研究人員還發現它比玻璃更堅固、更輕，還提供良好的絕緣性。研究人員建議，透明木材可以當做良好的建材，包括用於窗戶，或是採光屋頂。

馬里蘭大學研究人員還指出，從理論上講，透明木材還能續續在透光度上改良，說不定都可能做為觸控顯示器的面板。

(中時新聞網)