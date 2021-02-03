趙少康、朱立倫爭黨主席？ 侯友宜：祝兩位心想事成 22:482021/02/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 趙少康、朱立倫爭黨主席？ 侯友宜：祝兩位心想事成（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（3日）晚9時至中和警分局視察警、消、民防義警「重要節日安全維護工作」，受訪時媒體問侯，趙少康重入國民黨競選黨主席，他是否會鼓勵前新北市長朱立倫一起競爭？侯友宜表示，趙少康、朱立倫都是非常難得的人才，任何人只要願意為國家社會、為黨做事，我們都樂觀其成。 媒體追問侯心中可有屬意人選？侯友宜說，目前為止這兩位都沒公開表態參選黨主席，他祝福兩位都心想事成。 旅館退訂潮？侯友宜：風景區仍有六、七成 【黨籍生效】聘趙少康為中評委？江啟臣：老朋友回家 總是令人欣喜 (中時 ) #侯友宜 #黨主席 #兩位 #心想事成 #趙少康 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳念初》趙少康能帶動年輕人 重返國民黨才是強棒 09:222021/02/03 生活 年節人潮湧市場、風景區 侯友宜：加強防疫人潮管制 11:052021/02/03 生活 新聞透視》趙直球對決 江無路可退 04:102021/02/03 焦點要聞 【黨籍生效】江啟臣成人之美聘趙少康任中評委？黨務人士：不可能 09:032021/02/03 政治 趙少康回國民黨衝擊民眾黨支持者？柯文哲：我倒覺得不會 14:452021/02/03 政治 趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選… 19:002021/02/03 政治 【黨籍生效】江啟臣到底會不會卡趙？台中黑派大老說話了 08:162021/02/03 政治 農曆年後聘趙少康為中評委 蔡正元讚江啟臣大器 12:532021/02/03 政治 【黨籍生效】趙少康選黨主席通關？江啟臣農曆年後聘趙為中評委 11:062021/02/03 政治 趙少康劍指黨主席 陳揮文：先當選再談改革 22:332021/02/03 政治 趙少康為何要選黨魁 媒體人：威力大又呼風喚雨 20:532021/02/03 政治 政治熱門新聞 綠營反制割萊委點名罷免謝龍介 王世堅甩開包袱說話了 - 政治 韓趙結盟後黨主席最新民調 侯友宜出乎意料 - 政治 【返黨效應】趙少康助國民黨重生？于北辰給7個字評論 - 政治 趙少康提前宣布回國民黨後 謝龍介爆罷捷變化 - 政治 罷捷總部怒控「沒收到投票通知單」 在地民眾吐真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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