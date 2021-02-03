新北市長侯友宜今（3日）晚9時至中和警分局視察警、消、民防義警「重要節日安全維護工作」，受訪時媒體問侯，趙少康重入國民黨競選黨主席，他是否會鼓勵前新北市長朱立倫一起競爭？侯友宜表示，趙少康、朱立倫都是非常難得的人才，任何人只要願意為國家社會、為黨做事，我們都樂觀其成。

媒體追問侯心中可有屬意人選？侯友宜說，目前為止這兩位都沒公開表態參選黨主席，他祝福兩位都心想事成。

(中時 )