熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）不受近期限制GameStop交易爭議影響，仍持續推行上市計畫。外媒引述內情人士表示，羅賓漢有意在未來幾個月進行股票首次公開發行（IPO），時間點可能落在第二季。

根據內情人士透露，羅賓漢「火力全開」，推行上市計畫。另一名知情人士表示，羅賓漢上市時間約在5月左右，高盛將負責上市事宜。羅賓漢與高盛的發言人對此消息不予置評。

內情人士表示，羅賓漢尚未決定上市方式，該公司正在研究採行傳統IPO、直接上市，或是與特殊目的收購公司（SPAC）合併，也就是近來相當熱門的借殼上市手法。

根據資本市場研究公司PitchBook資料，2013年成軍的羅賓漢讓用戶在其平台交易股票、指數型股票基金（ETF）、選擇權和加密通貨，且不收手續費，該公司再將訂單轉給Citadel等大型交易公司。

上市將能讓羅賓漢籌措新資本，緩解資金壓力，同時投資成長計畫。

散戶大軍爆買GameStop股票後，羅賓漢限制買進股數觸怒客戶、投資人和華爾街。民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）甚至要求國會調查。該公司後來解釋是為了符合抵押擔保要求之故。

羅賓漢為此緊急籌措資金，在一周內募集34億美元。羅賓漢表示，以Ribbit Capital為首的投資人注資24億美元，現有股東投資10億美元。

羅賓漢限制GameStop在內的個股交易雖然引發爭議，但仍無損該平台的人氣。上周羅賓漢的應用程式下載量超過100萬次。

一名對沖基金高階主管表示，如果羅賓漢能持續增加用戶數，並且能解決擔保問題，上市對該公司是利多。截至2020年底止，羅賓漢擁有超過1,300萬名用戶。

(工商 )