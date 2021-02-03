松坂桃李主演「早安家族」以追星宅男為主題的新片《那時候。》（暫譯）3日在東京舉行上映前宣傳活動，同片演員仲野太賀、小門建太郎（コカドケンタロウ）、原作者漫畫家劔樹人出席，活動並同時於YouTube直播。途中經典偶像歌手藤本美貴驚喜出席、嚇壞松坂桃李坦言「腋下汗流不止」。

劔樹人經常為偶像藝人繪製人像，相關周邊在TOWER RECORD等地熱賣，活動上他首先亮出為三位演員繪製的插畫、帶來第一個驚喜，松坂等三人齊喊「太高興了！」

而第二段驚喜是被視為經典偶像的前「早安少女組。」成員藤本美貴，松坂桃李與仲野太賀都喊「本尊來了！」「天要翻過來了」藤本美貴表示：「自己能被這樣熱愛，還拍成了電影，實在感到開心也非常感謝。」

當天晚上松坂桃李在推特貼出眾星合照外並發文：「今天的驚喜讓我魂都飛了。仲野太賀額頭一直冒汗，我是腋下汗流不止！」電影2月19日在日本當地上映。

松坂桃李官方推特

https://twitter.com/MToriofficial

電影官網

https://phantom-film.com/anokoro/

今日のサプライズはたまげました。太賀の額の汗と僕の脇汗が止まりませんでした。 #あの頃。 pic.twitter.com/AzfPH9XyPS

松坂桃李 (@MToriofficial) February 3, 2021

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