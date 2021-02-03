趙少康重回國民黨，是否具有資格參選黨主席，引發熱議。（圖／本報資料照片）

中廣董事長趙少康申請回復國民黨籍，欲問鼎國民黨主席，黨內有人質疑他資格不符，更解釋他的行為是逼宮。對此，資深媒體人陳揮文今(3日)在廣播節目中直言，先當選再說，否則當選前扯一大堆，沒人敢投你，因為大家怕得要死。

趙少康透露，重返國民黨其實是前高雄市長韓國瑜促成，韓認為只有他能夠拯救國民黨，希望他出來選黨主席。陳揮文3日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談論，先當選再說，當你拿到黨機器再開始改革，不要當選前扯一大堆，沒人敢投你，大家怕得要死，既然第一步回到國民黨，那就想辦法拿到參選資格。他也好奇地問，趙少康離開政壇後，在媒體工作20、30年，要從每天罵人到現在每天被罵，「趙先生，你準備好了嗎?」

陳揮文認為，相信用講的很簡單，但當自己真正遇到被罵的狀況，又能面對嗎？「就像韓國瑜當年怎被抹黑、抹紅、抹黃，這些套路就即將發生在趙少康身上，要站在民進黨對立面，下場就是被圍剿」；不過，他認為趙少康都了解這些1450網軍的套路，相信他一定有方法破解，也只能做他後盾。

然而，趙少康劍指黨主席，被解釋為逼宮，但趙說，這不叫逼宮，「我沒有逼黨主席江啟臣，他如果認為多幾個競爭者對國民黨是好事，就讓我當中評委，如果覺得不需要，就不要讓我當，我要逼宮，我就帶大家去中央黨部，真要逼，誰比我會逼？」

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

(中時新聞網)