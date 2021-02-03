被譽為新疆四大美人的大陸當紅女星迪麗熱巴，今(3日)晚間現身代言產品直播，一身宛如金色美人魚的中空薄紗禮服，完美襯托出她凹凸有致的好身材，但同時也被眼尖的網友注意到她在直播中似乎不太自在，頻頻伸手調整一直下滑的禮服，以防走光危機。

以美貌著稱的迪麗熱巴，每次現身公開場合，她的打扮穿著都是外界關注焦點。然而她今晚就不負外界期待，以一身金色拼接魚尾裙現身代言產品直播活動，腰部的薄紗鏤空設計讓她23吋小蠻腰全洩，火辣身材吸爆直播間網友眼球，忍不住讚嘆迪麗熱巴真的越來越美了。

迪麗熱巴在直播中不時調整一直往下滑的衣服。(取自微博)

但迪麗熱巴就貌似相當不習慣這身性感打爆，被發現在直播活動中，不停地拉著一直往下滑的衣服。其實她先前也被注意到，只要穿著爆乳性感裝時，總是會不自覺的伸手遮胸，舉止既害羞又可愛。

迪麗熱巴中空薄紗裝辣洩小蠻腰。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴在直播中被主持人問及2021年的新年願望，她坦言在2020年給自己立下了很多目標，例如要學會一個樂器或新的語言，但因為工作忙碌的關係，一直都沒有完成。所以她笑說，她今年也立下了差不多的新年願望，想把很小很小時候學過，但忘了怎麼拉的小提琴，再次重拾起來熟練。

(中時新聞網)