疫情衝擊下，菲律賓航空3月中旬將裁撤30%員工，約裁員2300人。菲國觀光部指出，由於禁止外籍觀光客入境，去年菲律賓觀光收入損失4000億披索（約新台幣2328億元）。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發以來，菲律賓航空業最大規模的裁員行動。

菲航董事長是菲律賓著名華商陳永栽。報導指出，由於菲航擁有菲律賓最大的國際航班網絡，這次疫情中比菲國其他航空公司受創更深。

截至去年9月，菲律賓航空母公司－菲航控股公司（PAL Holdings）財務損失達288.5億披索。

菲航昨天表示，目前運量仍不到疫情前每週航班的30%。

另一方面，菲律賓觀光部次長阿拉巴多（Roberto Alabado）今天在眾議院聽證會說，去年僅130萬外籍旅客抵菲，遠低於2019年的830萬人。

他表示，「這對我們是沉重的打擊。由於少了外國觀光客，我們實際上損失約4000億披索收入」，還影響570萬個工作機會。

雖然菲律賓去年10月以來逐步開放國內旅客造訪長灘島（Boracay）、潛水勝地柯倫島（Coron，又稱科隆島）、艾尼島（El Nido，又稱愛妮島）等景點，但旅客必須帶著72小時內即時聚合(酉每)連鎖反應（RT-PCR）陰性檢驗報告，才能進入這些島嶼。

今天傳出，來自大馬尼拉地區的5名旅客帶著偽造的檢驗報告進入長灘島，其中3人確診武漢肺炎。

(中央社)