春節前夕，郵局郵務量大幅增加，郵差的工作量也暴增。新北市永和一名郵差，送信時不小心把麵包店整盤月餅撞翻，當下道歉賠償身上帶的現金卻不夠，等他急忙跑去領錢回來要付款時，老闆卻告訴他「已經有人全盤買走」了。這名郵差在當地FB社團PO文，感謝不知名的恩人，引起網友熱烈迴響。

這名在永和郵局上班的郵差，今天下午在臉書社團「我是永和人」貼文指出，上午十點多他在永和四維街早市市場執行公務的時候，不小心翻倒105號麵包店的鐵盤，造成鐵盤內所有的月餅都翻落到地面。在整理完之後，他詢問老闆月餅怎麼賣，老闆說，整盤算三百元即可。

原PO當下想要賠償，卻因為身上沒有帶現金，只好跟老闆賒帳。等到他跑去領錢回來要賠償損失時，老闆卻告訴他：「已經被一位恩人全盤買走」。頓時讓他覺得人間處處有溫情，但詢問恩人身份，老闆也無從告知。因此在社團貼文表示感激之意。文末還特別強調「雖然我不認識您，但是我謝謝您」。

文章曝光後，引來超過5千名網友按讚並紛紛留言回響，「你也不是故意的，辛苦了」、「我覺得是老闆自己買單了，想說你也是願意負責，能力不足時，大家互助!!」、「你很負責任，好心人也很讚，處處有溫暖」、「我想老闆就是那位買單的善心人」、「老闆和那個買走的人都好善良哦!!!! 祝福你們」。

網友們紛紛推測，買下整盤打翻月餅的人，應該就是店老闆，還有人回應真是太暖心了，「請公布麵包店地址，讓大家用新台幣讓他的產品下架」，「那家店的店名，地址，想光顧」、「眼眶濕濕的，很溫馨的故事」。據瞭解，原po所指的105號店家，應為福美餅店，位於永和秀朗國小附近的四維街早市內。

(中時新聞網)