北市首推公版動物醫療同意書 協助飼主確認診療內容。（吳康瑋攝）

北市首推公版動物醫療同意書 協助飼主確認診療內容。（吳康瑋攝）

北市首推公版動物醫療同意書 協助飼主確認診療內容。（吳康瑋攝）

近年寵物醫療備受關注，過去曾傳出獸醫院「借牌執業」的離譜行徑，甚至還有獸醫師不在，由毫無經驗的老婆代打看診、造成寵物死亡的荒謬情形，對此，北市動保處，為顧及動物醫療品質及消費者保護，攜手北市獸醫師公會，共同研擬定型化契約，推出「公版動物手術、麻醉暨醫療同意書」，確保飼主理解醫療風險與收費項目，也避免獸醫師有哄抬價格、亂診斷的行為。

產發局長林崇傑指出，公版動物醫院手術麻醉同意書，做成了檢查表的行式，並將所有應該注意的事項全部列出，共計三頁，其中，第一頁為獸醫師應告知的項目，包括手術原因、醫療方式、風險成功率、替代醫療方式、併發症、麻醉後遺症等相關說明。

他指出，第二頁列出飼主需注意、說明與同意的事項，讓民眾可以隨時向說明的獸醫師提出疑問，每一項後方皆需勾選與簽名，才確保飼主理解寵物治療相關風險。

標準型貴賓哈德的飼主指出，很多的飼主在帶毛小孩看醫生時，都很怕漏聽醫生講的注意事項，醫生也非常擔心飼主聽完，仍不夠明瞭醫治的風險，畢竟過去就曾有像帶寵物去洗牙，但洗一洗寵物就莫名其妙過世的狀況，此時公版同意書可以保障雙方權益，避免發生醫療糾紛。

北市獸醫師公會理事長張振東強調，研擬出公版同意書的目的，就是要減少獸醫師和飼主之間的糾紛及不諒解，公會將各項常見的問題通通列出來，並將收費項目寫得一清二楚，預計推動後，許多獸醫院都會搶著用。

消保室主任楊麗萍指出，過去一年就接獲至少15件和寵物醫療糾紛相關的投訴，但在雙方都理解醫療風險和收費項目後，飼主也可以詢問醫療相關事項，直到確認後才簽名，契約就會有約束力，保障醫療雙方的權利。

(中時 )