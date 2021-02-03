台灣工具機暨零組件公會、台灣手工具公會3日率團至台中市政府拜訪市長盧秀燕，關心台中國際會展中心興建進度。盧秀燕透露，會展中心「東側展館」工程進度約21.13％，最快2022年底主體工程完工、2023年開幕。至於東側展館啟用前，將協助公會尋找臨時展覽地點，並提供相關補助，滿足工具機及手工具等產業展覽需求。

盧秀燕指出，台灣工具機、手工具等機械業約2,000多家，九成都在中部，產業技術發展蓬勃，在世界上占有一席之地，她感謝手工具、工具機廠商，對台中經濟發展的貢獻。去年因為疫情缺乏口罩，工具機協助架設近百條生產線，提供台灣充足的防疫物資，她要代表市民向工具機產業道謝。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，台中是工具機產業大本營，也是具代表性的智慧製造基地，為帶動工具機產業發展，舉辦工具機展覽相當重要，期盼市府盡快完成台中國際會展中心的興建。

台灣手工具公會理事長黃信德指出，台灣手工具產業品質，受到世界肯定，雖然因疫情關係，今年取消辦理手工具會展，但預期明年有機會舉辦，他也希望台中國際會展中心能盡快完工，吸引國際買主來台中，帶動地方交通、住宿、餐飲，及觀光產業發展。

對此，盧秀燕指出，台中國際會展中心，由市府出資75億元興建「東側展館」，包括會議中心及展覽館，2019年開工，截至今年1月23日，工程進度達21.13％，最快2022年底主體工程完工，裝潢後，2023年開幕，東側展館最大攤位數2,360個。

至於台中國際會展中心「西側展館」，由經濟部國貿局負責，等完成後，台中國際會展中心「東側展館」，及「西側展館」總攤位數為4,460個。

不過，盧秀燕強調，台中國際會展中心啟用前，為滿足工具機等產業展覽需求，將請台中市經發局協助公會，尋找台中適合的臨時展覽地點，市府也將提供相關補助，盼攜手帶動台中產業發展。

與會的市府官員，包括台中市秘書長黃崇典、副秘書長賴淑惠、經發局長張峯源、工策會副總幹事林銀榖，及台中市議員李麗華等人。

(工商 )