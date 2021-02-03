ADP周三公布美國1月民間就業人數增加17.4萬人，優於市場預估的增加5萬人，顯示就業市場恢復成長動能。

其中，中小企業合計增聘13.5萬人，大企業增聘3.9萬人。

12月就業人數從原先公布減少12.3萬人，往下修正為減少7.8萬人。

(工商 )