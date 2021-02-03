美國1月ADP民間就業人數增加17.4萬人 22:302021/02/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ADP周三公布美國1月民間就業人數增加17.4萬人，優於市場預估的增加5萬人，顯示就業市場恢復成長動能。 其中，中小企業合計增聘13.5萬人，大企業增聘3.9萬人。 12月就業人數從原先公布減少12.3萬人，往下修正為減少7.8萬人。 安聯業務大軍 去年破5千 2025年將挑戰萬人 華南銀行強化反洗錢有成 美國監理機關終止停止令 (工商 ) #美國 #ADP #民間就業 #增聘 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 客戶下單量成長、遞延訂單 聚陽1月營收創同期新高 16:502021/02/03 財經 商品期貨趨勢專欄－輕原油期拉回伺機布局 04:102021/02/03 證券．權證 禾伸堂1月營收創歷史次高 16:402021/02/03 財經 美國3航母有望 齊聚西太平洋 04:102021/02/03 焦點新聞 操盤心法－美國疫情逐漸改善，聯發科成護國神山＋1 04:102021/02/03 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－小SP期重返季線支撐 04:102021/02/03 證券．權證 竹縣送暖 仕招社會福利慈善事業基金會關懷街友 16:332021/02/03 寶島 川普下台美媒生態大地震 CNN收視衝冠 19年龍頭自由落體 15:562021/02/03 國際 中印對峙 美國：關切陸恫嚇鄰國且監控發展 16:092021/02/03 國際 江啟臣將聘趙少康任中評委 入黨1年規定修不修由中常會決定 23:392021/02/03 政治 《半導體》記憶體復甦 南亞科1月營收雙增 15:402021/02/03 財經 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 台積電太強釀災？ 專家警告：陸美對抗 台灣陷死亡中心 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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