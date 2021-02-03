大陸知名音樂人趙英俊（本名趙健）家屬今（3）日發訃告，證實他病逝北京，享年43歲，他的死訊曝光後也在微博掀起熱議，各種他生前消息都成熱搜；沒想到晚間8點他的微博公開他的遺書，曝光死因是因癌症，他已抗癌兩年，但無奈地說「對手太強大」。

趙英俊病逝消息震驚演藝圈，沒想到晚間8點他的微博突然更新，寫了一段話「這是他留給這個世界的最後一篇小作文」，且附上一張照片，不到3個小時已被幾十萬粉絲轉發；原來照片內容是趙英俊的遺書，其中也證實他的死因是癌症，甚至他和病魔博鬥長達兩年時間，但他仍幽默地說，「還是輸給了癌症，沒辦法，對手太強大」。

遺書曝光，許多明星和網友在底下留言幾乎快淚崩，「哥，我忍不住哭，我忍不住」、「記得歌，記得你」、「瀟洒哥走好」、「逝者安息，趙老師在另一個世界繼續唱最好聽的歌」。

趙英俊微博全文：

朋友們，當你們看到這篇文字的時候，就說明我已經離開了這個世界了，經過兩年多艱苦卓絕的戰鬥，還是輸給了癌症，沒辦法，對手太強大。

43年的人生，短是短了點，但還是很精彩的，有過那麼多可遇而不可求經歷，交過那麼多真心的朋友，寫過那麼多歌曲，有那麼多人愛我……仔細想想，除了對父母的虧欠，一切都還挺棒棒的呢。

但真是捨不得啊！我太愛這個世界了，太愛這個時代了，也太愛我所過著的生活了，太愛音樂和電影了，我還沒娶我愛的人為妻，還沒有生一個孩子，還沒帶爸媽去海邊衝浪，還沒去鳥巢開演唱會，還沒當電影導演，還沒看到祖國統一，還沒看到海賊王的結局…………

但我知道一切都會變得更好的，我的朋友，我的愛人，我的家人，別為我悲傷太久，好好的生活，這個世界是值得你為之奮鬥的。

我知道你們一定會搞個活動紀念我，你們知道我是個多酷的男子，別搞得黑黑白白，哭哭啼啼的行嗎，LOW掉渣子了，都給我穿上最帥氣美麗的衣裳，音樂放起，咚次咚次嗨起來，小酒喝起來，用你們的狂歡送我最後一程，酷斃了！

希望你們別那麼快的將我遺忘，只要還有人記得我，記得我的歌聲，我可能就還在某個角落，陪伴著你們。

我從小就喜歡下雨，若某個傍晚暴雨狂風，便是我來看你。

再見，這個世界和我愛的人。趙英俊

(中時新聞網)