耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣youtube頻道)

經血竟然從鼻腔中流出？一名25歲的年輕女性，主訴這1年來每次月經來時都會流鼻血，偶爾還會出現咳血症狀，加上這次月經週期異常，月經量也過多，而經醫師安排內視鏡檢查發現，她左邊鼻中隔上方有許多紅色的斑塊，事後進一步進開刀房，用雷射把鼻腔內的黏膜切下做化驗，結果發現「鼻孔流出的是經血」，原來該女子是因為子宮內膜異位到鼻中隔上，才會出現週期性鼻出血的狀況。

耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在《醫師好辣》上分享，這名年輕女性就診時表示這1年來，只要碰到月經就一定會流鼻血，甚至偶爾咳出血，讓她察覺有異而就醫，而經醫師安排內視鏡檢查發現，她左邊鼻中隔上方有許多紅色的斑塊，同時合併血管增生，吳昭寬開立藥物並做衛教後便請她回家休息。

不過，病患突然提到，以往月經週期只有4天，但這次卻來了10天，而且這次月經量過多，於是有服用中藥調理身體，她擔心會和此次開立的西藥有衝突，於是開口詢問醫師，此時吳昭寬問：「你該不會每次來都剛好流鼻血吧？」女子才想起確實真有此情形，吳昭寬便立即安排她做相關檢查。

吳昭寬表示，事後透過雷射把病患鼻腔黏膜切下，送去做化驗後，發現她的週期性鼻出血是因子宮內膜異位至鼻中隔上方所致，後來經由手術完整切除後，健康的黏膜生長出來，替換內膜異位處的黏膜，讓原本困擾病患的週期性鼻出血就此解決。

對此，婦產科醫師陳保仁解釋，子宮內膜病變是良性的，但是病兆非常惡性。他表示，子宮內膜很容易抓個洞就著床，「內膜異位症，即是子宮內膜跑到哪裡，就可在哪裡著床」，其中包括鼻黏膜、肺部都有可能，而提到治療方式，陳保仁表示其實只要切除就可以，「若找不到兇手，婦產科也有停經藥、停經針，只要施打6個月就能使其退化，抑制它後就會好」。

(中時新聞網)