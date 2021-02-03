散戶軋空GameStop（遊戲驛站）股票掀起的美股大亂鬥驚動美國政府，新科財長葉倫本周將召集金融監管機構首長開會，討論如何因應散戶大軍攪翻股市的亂象。

財政部官員2日指出，葉倫召集的金融首長分別來自美國證管會（SEC）、聯邦準備理事會（Fed）、紐約聯邦儲備銀行及商品期貨交易委員會（CFTC）。

不過據《路透》報導，這場GameStop軋空之亂的要角之一對沖基金Citadel，曾付給葉倫至少70萬美元的演講費，因此葉倫開這場金融首長會議之前，必須尋求道德豁免（ethics waiver）。《路透》指出，葉倫已徵得道德律師的許可。

該名不願具名的財政部官員透露，這場葉倫號召的財金巨頭會議於本周內舉行，最快可能在周四（4日）召開。

財政部發言人拉瑪娜（Alexandra LaManna）在發給《路透》的聲明指出：「財長葉倫認為市場誠信至關重要，要求針對近來金融市場動盪進行討論，探討最近的市場動態是否合乎保護投資人，以及維護市場公平有效性的原則。」

散戶瘋炒GameStop等低價股掀起的軋空狂潮，美國證管會上周已表明要管，放話準備採取積極的執法行動。

不過散戶軋空戰似乎露出疲態，繼周一閃崩超過30％之後，GameStop周二持續失血跌幅達60％，與上周收在325美元的高點相比，GameStop這兩天股價就狂瀉72％，收在90美元。不過周三開盤翻紅，重新站上百元價位。

根據金融分析公司S3 Partner的數據顯示，市場做空GameStop的占比，已從一周前的逾110％降到53％，主要是放空者被迫買回平倉以彌補損失。

(工商 )