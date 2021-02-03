侯友宜今晚至中和警分局視察「重要節日安全維護工作」，並致贈春節慰問品。（王揚傑攝）

「重要節日安全維護工作」今晚10時正起起跑。（王揚傑攝）

「重要節日安全維護工作」今（3日）晚10時正式開跑，新北市長侯友宜特地於晚間9時30分至中和警分局視察準備工作，並致贈年節慰問品，感謝警、消同仁及民力犧牲假期全力配合。

侯友宜致詞時表示，感謝所有員警、消防人員的辛勞，以及義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤民力全心全力投入治安工作，在過去一年來，交出一張受市民肯定的成績單，做到治安平穩、交通順暢、民眾安心三項工作。

侯友宜表示，在春節期間民眾休息的時刻，警察要捍衛治安、交安及為民服務，所以要事前積極做好準備，今天是最重要節日開始第一天的維護安全工作，今年的重點除原有例行重要勤務之外，最主要要加強防疫作為，所以在很多風景區塊以及人潮擁擠的地方，都會做好交通管控，將防疫做到位，同時配合市政府宣導，讓民眾過一個平安的好年。

隨後侯友宜轉往中和民安里守望相助隊及消防局國光分隊贈送年節慰問品，為所有參與春安工作人員加油打氣。

新北市警察局長黃宗仁表示，警方將加強查緝賭博、毒品，並預防竊案發生；在交通方面，針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊加強交通疏導，各分局、派出所都會秉持熱忱，做到最有效、迅速的服務，讓市民朋友有個平安、幸福的新年假期。

(中時 )