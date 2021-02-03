美國遊戲軟體大廠藝電（EA）2日出爐的會計年度第三季（至2020年12月底止）業績失色，且本季財測亦遜於市場預期。藝電年度第三季淨利達2.11億美元，或每股盈餘72美分，遜於一年前同期的淨利3.46億美元，或每股1.18美元，亦不如市場預期的81美分。該季營收由15.9億美元上升至16.7億美元。

藝電第三季淨預訂額（net bookings）由20.2億美元增加至24億美元，略優於市場預期的23.8億美元。淨預訂額包含線上和實體遊戲銷售，許多遊戲公司將淨預訂額作為營收的補充數據。

藝電財務長喬詹森（Blake Jorgensen）表示，鑑於遊戲業務強勁，公司調升全年度淨預訂額預測。預期新版《戰地風雲》（Battlefield）遊戲將推升2022會計年度遊戲出貨成長。

展望年度第四季（1至3月），藝電預估每股虧損7美分，其中包括稅務會計方法改變產生的52美分支出，和淨預訂額13.8億美元。該公司將全年度淨預訂額由55.5億美元上修至60.8億美元，相較於分析師預估的59.9億美元。

根據花旗分析師巴辛內特（Jason Bazinet）估算，藝電的新財測數字約等於調整後每股盈餘98美分，遜於華爾街預期的1.01美元。

巴辛內特在報告中表示，藝電股價近來氣勢如虹，投資人或許預期該公司呈報更亮眼的第三季業績和財測。投資人熱烈的期望可能讓市場對還算穩健的財報反應冷淡。

(工商 )