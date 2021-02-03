螞蟻集團3日下午傳出與監管層達成整改共識，阿里巴巴港股3日尾盤因此反彈由大跌轉收漲，阿里美股3日開盤延續漲逾4％，現漲幅有調整，但仍漲3％。

螞蟻集團3日午後傳出已與監管機構就整改達成共識，將成立金控公司將旗下金融、科技甚至是外送與本地生活等服務納入監管。在此前，阿里巴巴2日的最新財報中仍稱，螞蟻業務前景與上市計畫仍存在重大不確定性。

(工商 )