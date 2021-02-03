螞蟻整改有共識 阿里美股開盤大漲 22:512021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團3日下午傳出與監管層達成整改共識，阿里巴巴港股3日尾盤因此反彈由大跌轉收漲，阿里美股3日開盤延續漲逾4％，現漲幅有調整，但仍漲3％。 螞蟻集團3日午後傳出已與監管機構就整改達成共識，將成立金控公司將旗下金融、科技甚至是外送與本地生活等服務納入監管。在此前，阿里巴巴2日的最新財報中仍稱，螞蟻業務前景與上市計畫仍存在重大不確定性。 股價指數期貨贏家專欄－小SP期重返季線支撐 地鐵座位當摩鐵 情侶男下女上 激情整路沒停過 (工商 ) #整改 #螞蟻 #螞蟻集團 #阿里巴巴 #阿里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳螞蟻與監管機構達成一致 阿里大單買進收盤轉漲 16:412021/02/03 財經 南電、旭隼拚入選MSCI成分股 抱股過年押寶風氣再起 21:192021/02/03 財經 新園鄉雜糧產銷契作集團產區 獲2020日本米食味競賽特別優秀賞 19:012021/02/03 財經 陸港觀盤－A股整軍過年 投資先謹慎、後積極 04:102021/02/03 全球財經 陳朝平》禁止釣客搭乘浮具出海 得因勢利導！ 09:122021/02/03 生活 推拿中用舌舔吻下體遭女怒斥 按摩師辯：口水也可治療 09:262021/02/03 社會 封關剩2天 台積電、聯發科續攻 台股拚戰萬六 09:232021/02/03 財經 富邦集團連續第五年捐贈創世基金會 共計捐出1250萬元 16:022021/02/03 財經 古力娜扎低胸古裝辣跳琉璃胡旋舞 下腰倒出饅頭形美胸超養眼 11:392021/02/03 娛樂 央行再出招 防堵企業外幣借款炒匯 20:402021/02/03 財經 基市消防局因應防疫 全面改網路申報財產 20:482021/02/03 生活 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 台積電太強釀災？ 專家警告：陸美對抗 台灣陷死亡中心 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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