陳美鳳暌違6年重返八點檔《黃金歲月》，日前舉行演員讀本會議，與李之勤、洪都拉斯、王彩樺、王中平、葉家妤、傅子純、GINO、陳仙梅、陳妍安、賴慧如、林則希、葉華、胡鴻達、黃建群、岳虹、苗真、蘇炳憲等齊聚，陳美鳳戴起眼鏡、備好水壺，搶頭香第一個報到，她逗趣說「前一天會緊張，好像回到學生時期要上課一樣」。

讀本雖耗時但能讓演員融入角色，彼此更加熟悉，陳美鳳第一次參與讀本會議，認為是很棒體驗。首度演民視八點檔的洪都拉斯則說很幸福，邊喝咖啡邊聊戲，好像同樂會，尤其跟陳美鳳許多對手戲，笑說是從影以來演藝事業高峰。王彩樺因劇本太揪心，讀到太投入還落淚。她和劇中老公王中平、小孩葉家妤及林則希相見歡，講到西餐廳秀場表演，王彩樺站起來扭腰擺臀，王中平也在旁幫唱，現場歡聲雷動，掌聲不間斷。

Gino笑說從讀本就這麼歡樂，好像在錄製綜藝節目一樣，太精彩了。而歌手出身的李之勤，表示很期待劇中呈現西餐廳、歌舞廳的文化，把那最風華的年代一五一十呈現給觀眾朋友。《黃金歲月》光是讀本現場就火花四射，非常期待新戲上檔。

陳仙梅（左起）、賴慧如、林則希出席《黃金歲月》讀本會議。（民視提供）

王彩樺在《黃金歲月》讀本熱淚盈眶，期待新戲上檔。（民視提供）

王中平出席《黃金歲月》讀本會議。（民視提供）

洪都拉斯跟賴慧如出席《黃金歲月》讀本會議，笑說現場好像同學會好歡樂。（民視提供）

(中時 )