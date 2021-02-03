中廣董事長趙少康申請重回國民黨，他日前表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。民進黨台北市議員王世堅認為，趙少康和韓國瑜合作，不僅是民進黨大敵，其聲勢更是銳不可擋，直逼2004年時的連宋配，且趙韓聯軍放眼的是2024，他並指出，趙少康不會把操作黃捷罷免案，當成重回國民黨的起手式。

王世堅3日在政論節目《新聞面對面》中表示，趙少康長期以來在政治上代表的是國民黨中，由上而下的那些權貴菁英；而韓國瑜代表的，則是由下而上的庶民，也就是過去趙少康揶揄的草包藍。現在菁英藍和草包藍，盡釋前嫌、攜手合作，聲勢將會銳不可擋。

對於趙韓合作，王世堅甚至還直言，「這大概直逼2004的連宋配，連宋配成形的時候，那時候不得了」，並指國民黨內僅存的本土藍，頂多就是酸一酸，也成不了大事，擋不住趙韓聯軍龐大的聲勢。王世堅更分析，「趙韓配放眼2024，這是絕對的，絕對不會只是2022，趙去選一個市長，即便是首都市長，或者韓去選哪一都的首長」。

至於黃捷的罷免案，王世堅指出，民進黨對黃捷的聲援，是出於路見不平的心理，他認為罷免黃捷沒有正當性，不應該拿國家資源開玩笑，不能過度浪費社會資源。

同時，王世堅也不認為，趙少康會以罷捷做為起手式，「他不會那麼傻，以趙少康的智慧，非常清楚罷免黃捷，或後續罷免3Q哥、吳思瑤，我認為趙少康都會想清楚，那些都是沒有正當性的」。

對此，主持人謝震武表示，趙少康曾言，罷韓後全台灣會遍地開花，王世堅則說，趙少康說了以後，到現在沒有任何具體作為，他也沒繼續再推了，大家冷靜想，尤其他現在又要回鍋擔任黨主席，更不會去說這樣的話。

(中時新聞網)