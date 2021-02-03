沙烏地阿拉伯剛剛下令，禁止20個國家的入境許可，只有外交官、沙國公民、醫生和家庭成員除外，這是為了遏制冠狀病毒的傳播。

半島電視(Aljazeera)報導，這個臨時禁令從星期三開始生效，至於20個禁止國包括：阿拉伯聯合大公國、埃及、黎巴嫩、土耳其；南非；葡萄牙、法國、德國、義大利、愛爾蘭、英國、瑞典、瑞士；印度、巴基斯坦、印尼、日本；美國、巴西與阿根廷。

僅有沙國公民以及來自這些國家的外交官、衛生工作者可以「按照預防措施」入境。

沙國衛生部長陶菲克·拉比赫（Tawfiq al-Rabiah）週日警告說，如果不遵守健康限制，可能會施加新的禁令。

沙烏地阿拉伯有36.8萬例冠狀病毒病例，近6400人死亡，是海灣阿拉伯各國當中，疫情最嚴重的。

不過，他們已收到第1批輝瑞疫苗，並於12月17日啟動了疫苗的接種工作。沙國衛生部表示，接種計劃將分3階段，首先是65歲以上的人，患有慢性疾病或感染風險高的人；然後是中年人，最後是年輕人。

所有海灣國家都發起了疫苗接種，其中阿聯和巴林施打效率相當高，分別全球排名第2和第4。

(中時新聞網)