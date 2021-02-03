科技巨頭Google母公司Alphabet與亞馬遜開出強勁財報，顯示後疫情時代大型科技公司的競爭能力只有更大，至於由GameStop、白銀等散戶發動的投機熱潮消退，美股本周連2日大漲超過700點，義大利新任總理由歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉接任，義股大漲超過2%，美股3大指數期貨盤前漲跌互現。美股周三(3日)開盤上漲2.17點、以30,689.65點開出，隨後翻黑下跌近50點，谷歌大漲超過7%。

截至台灣時間1日晚間10點35分，道瓊指數下跌28.65點或0.093%、暫報30,658.83點；標普500指數上漲9.18點或0.24%、暫報3,835.49點；那斯達克指數上漲72.37點或0.53%、暫報13,685.14點；費城半導體指數上漲1.29點或0.042%、暫報3,048.61點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet，僅Google股價上漲7%，漲幅超過6%。電動車大廠特斯拉股價下跌8.31美元或0.95%、暫報864.48美元。台積電ADR股價下跌1.10美元或0.85%、暫報127.36美元；聯電ADR股價下跌0.27美元或2.85%、暫報9.20美元。

至於近日暴跌的GameStop股價則是大漲8.72美元或9.69%、暫報98.72美元，美國連鎖電影戲院AMC股價則是反彈上漲超過6.38%。

標普500指數本周已上漲超過3％，那斯達克指數則上漲超過4％。美國行動裝制處理器設計廠高通（Qualcomm）、美國電商eBay、金融支付機構PayPal以及百勝中國（Yum China）在美股周三盤後公布財報。

至於美國總統拜登在本周一與10名美國參議院共和黨籍議員討論規模高達1.9美元的經濟刺激法案，但市場預估這份新紓困案不太可能順利推動。最新消息指出，參議院民主黨籍議員舒默（Chuck Schumer）表示，參議院達成協議，他正式成為多數黨領袖，不過也與共和黨領袖達成協議，讓共和黨決定何時推進提名和立法的委員會。

有小非農之稱的ADP數據，周三公布美國1月民間就業人數增加17.4萬人，優於市場預估增加5萬人，顯示美國就業市場恢復成長動能，美國經濟也正在恢復。

(中時新聞網)