艾克森美孚（Exxon Mobil）與英國石油（BP）等石油巨擘2日公布2020年業績創下十年來最糟表現，同時警告2021年業務可能持續面臨新冠疫情的嚴峻挑戰。

艾克森美孚與英國石油周二宣布，去年年度虧損分別高達220億美元與181億美元。雪佛龍（Chevron）上周五亦公布去年虧損55億美元的消息。

新冠疫情打擊原油需求並拖累能源價格，迫使各大石油公司紛紛刪減支出、大刀裁員並減記資產價值。

艾克森美孚上季連四季虧損，主因在於疫情重創能源價格，導致該公司認列超過190億美元的資產減損。為了度過營運危機，艾克森美孚與雪佛龍去年甚至討論雙方合併的可能性，但消息人士透露，談判目前陷入停滯。

英國石油去年第四季調整後淨利1.15億美元，不如去年同期的25.7億美元。英國石油公司執行長隆尼（Bernard Looney）表示，他們預期石油需求今年可望趨於穩定，但需求復甦速度與規模無法確知。

(工商 )