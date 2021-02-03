一名自大陸返台的台中女子，居家檢疫期間，竟然找來男友共度兩晚，消息傳出後引發軒然大波，台中市長盧秀燕震怒開罰20萬，而該醫師的服務單位對此也做出回應，表示不排除開除醫師。

這名女子26日從大陸返台，隨即居家隔離，但期間2度找男友來住家探視，甚至留下來過夜，盧秀燕得知後震怒，痛批該女子「可惡至極」，重罰20萬元，但更離譜的是，這名男友的身分竟然還是醫師。

對此台中市衛生局也依規要求這名醫師男友的服務單位重懲，院方得知後也相當訝異，表示已經對院內加強消毒，除了要求該醫師停職自主管理，待二採陰才能復職，更表示若情節嚴重，不排除祭出解職令，開除該名醫師。

根據台中衛生局表示，此案因接獲民眾檢舉，經查後發現女子26日返台，但隔天27日就找來男友「陪睡」，28日才離開，但29日男子二訪女友住處，對於雙方是否有進行親密行為，衛生局則表示事關個人隱私，不便透露，但會嚴加懲處。

(中時新聞網)