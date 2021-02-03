旅日左投陳偉殷加入新東家阪神虎隊春訓，他擁有美日職棒合計95勝的紀錄，且在中日龍、羅德海洋隊待過，日語相當流利，與日籍球員溝通毫無困難。阪神隊監督矢野曜大很希望球員多向殷仔發問，吸收他在美日職棒豐富的經驗。

根據日媒報導，陳偉殷本人也很歡迎隊友提出任何問題，他覺得阪神隊的確有許多優秀的球員，他也樂意盡一己之力提供任何幫助。大家不要因為他是前輩就保持距離，想知道什麼事都可以來問。

陳偉殷今天進入牛棚投球，大約只用5、6成的力量，但球打在捕手的手套卻發出巨響。矢野監督站在捕手後方看過之後說，陳偉殷畢竟是打過大聯盟的投手，動作一氣呵成，每個環節誤差非常小，值得其他投手學習。

當被要求用日語向阪神的粉絲表達春訓心情時，陳偉殷仔細想了一下後說：「我經過很長一段時間才重新回到日本職棒，疫情雖然尚未過去，但在春訓基地裡每個人都很安全；球季開幕後希望大家再次走進球場觀看比賽，感謝球迷一直以來的支持。」

(中時 )