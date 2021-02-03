隨著投機潮逐漸退燒，美國股市本周前2日大漲超過700點，一掃先前美股大幅修正的慘況，加上規模達1.9兆美元的美國新一輪經濟刺激法案仍在討論，最新公布的小非農數據也格外亮眼，美股前景似乎相當美好。然而，Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer認為，美股雖然近日經歷大漲，但仍有5~10%的修正空間。

據《CNBC》報導，Tony Dwyer認為，他們的團隊一直在等待美股修正，美股從去年11月開始回調，加上通膨再交易相對於市場已經來到頂峰，美股目前實際上正在經歷5~10%的修正。Tony Dwyer指出，去年美股9月、10月的修正是個入場好時機，也因為經濟復甦擴大投資，但許多投資人則是等到指數反彈後，去年12月下旬以及今年1月才陸續進場，他評論這些投資人對於修正的判斷過於消極。

Tony Dwyer舉例，除了貨幣寬鬆政策以及低利率環境帶來好處，民眾也沒有想到低利率會刺激再融資，例如替房貸或是公司債節省極大成本，整個市場也處在經濟復甦階段。Tony Dwyer表示，他的目標客戶對於資金流動過剩以及從全球經濟復甦當中獲利，包括新興市場、小型股以及周期性股票等對於經濟復甦相當敏感的產品。

至於這次美股表現，Tony Dwyer認為這只是下跌波段的技術性反彈而已。

(中時新聞網)