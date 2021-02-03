除了稀土以外，美國甚至全球還依賴大陸的另一種更為珍貴的礦產資源，就是鎢礦。陸煤指出，根據數據顯示，大陸是全球鎢儲量最多的國家，已探勘的儲量達520萬噸，掌握著全球83%的鎢產量，而為了擺脫對大陸的依賴，澳洲正計畫斥資資助當地企業King Island，重新開發該州「海豚項目」鎢礦山，同時提高戰略資源的自主性。

大陸《金十數據》引述《澳洲財經見聞》報導，近日，澳洲塔州政府正計畫斥資1000萬澳元（約台幣2.1億元），資助當地企業King Island重新開發該州「海豚項目」鎢礦山。該澳企的執行雅各布表示，「海豚項目」將成為世界上品位最高的鎢礦之一。

如果要重啟「海豚項目」，King Island需要為此籌集8500萬澳元。目前澳洲政府僅答應資助1000萬澳元，該企業希望澳洲能再給1500萬澳元，其餘啟動資金將通過股票、債券等市場籌集。

報導指出，鎢是與稀土、鋰齊名的天然金屬，廣泛應用於冶金、化工、輕工、航天等多個領域，主要應用於冶金領域，而世界上開採出來的鎢礦，有50%用於優質鋼的冶煉、約35%用於生產硬質鋼、約10%用於製鎢絲、約5%用於其他用途。

除此之外，作為人類目前已知的第二硬礦物，鎢的硬度僅次於鑽石，可用於製造採礦業的鑽頭、隧道機械以及汽車和飛機製造中關鍵的切割設備，具有極高的戰略性價值，而這也是其能與稀土、鋰齊名的重要原因。

報導並提到，「海豚項目」曾在1917年至1992年營運，當時由於鎢價低迷才關閉，後來發現鎢礦在高科技領域的戰略性價值後，澳洲希望重啟該項目。

根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，大陸已探勘190萬噸（截至2019年末）的鎢儲量、年產量達7萬噸（2019年），佔比達82.35% ，是世界上最大鎢資源國、最大產鎢國。在此情況下，世界鎢供應主要來自大陸的生產和出口，澳洲也不例外，而這也是該國急於重啟「海豚項目」的原因之一。

對此，澳洲國立大學戰略研究專家懷特表示，澳洲在稀土、鎢礦等關鍵礦產方面對大陸的依賴，已經成為一種弱勢，接下來的10年內，澳洲將加速對關鍵礦產項目的資助，以提高戰略資源的自主性。

此外，近年來，高度依賴大陸稀土的美國就一直在聯合澳洲，建立自己的稀土供應鏈。美國最近又提供了3040萬美元，資助澳洲企業Lynas在德州建造一座稀土處理設施，每年生產5000噸稀土，以提高美國的稀土供應。

(中時新聞網)