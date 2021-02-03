第78屆金球獎入圍名單於台灣時間3日晚間公布，由《慾望城市》莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）與《關鍵少數》塔拉吉•P•漢森（Taraji P. Henson）共同在線上宣布。其中電影項目，名導大衛芬奇執導的《曼克》入圍最佳戲劇類電影、男主角、女配角、導演、劇本、配樂等6項獎，拿下大贏家。再來為《芝加哥七人案：驚世審判》入圍5項來勢洶洶，《游牧人生》、《父親》和《花漾女子》以4項提名緊追在後。

已逝「漫威」經典之一《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），在遺作《藍調天后》中飾演年輕小號手，忍痛拍完最後作品依舊獲得好評，順利提名戲劇類影帝，這也是他首度入圍金球獎。該片已於Netflix上架播映。

《游牧人生》導演趙婷出身北京，勇闖好萊塢。（美聯社）

法蘭西絲麥朵曼以《游牧人生》再度挑戰金球獎。（探照燈影業提供）

大陸導演趙婷去年以《游牧人生》拿下威尼斯影展金獅獎，被視為獎季大熱門，是繼李安之後，第2位入圍金球獎的華裔導演。其中完美詮釋滄桑的金獎影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）已手握1座金球獎和2座奧斯卡獎，將面對薇拉戴維絲（Viola Davis）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、凱莉墨里根（Carey Mulligan）、安德拉戴（Andra Day）等人的虎視眈眈。該片3月19日在台上映。

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊。（Netflix提供）

此外，英國男星薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）今年以《芭樂特續集電影》提名音樂及喜劇類影帝，也以《芝加哥七人案：驚世審判》提名不分類最佳男配角；而年僅24歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），憑電影《艾瑪.》和劇集《后翼棄兵》同樣雙料入圍，後期指日可待。

《芝加哥七人案：驚世審判》劇照。（Netflix提供）

4項入圍的《父親》，由奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）領銜主演，他在片中詮釋獨居的失智症父親，拒絕由奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）所飾演的女兒，為他安排的所有協助與照顧，女兒也對此感到身心俱疲。電影將於4月23日在台上映。

由天后希雅（Sia）自編自導的電影《幸福剛剛好》獲得最佳音樂及喜劇類影片，凱特哈德森（Kate Hudson）獲得最佳音樂及喜劇類女主角共2項提名，希雅大膽的電影用色，搭配親自寫的歌曲，輕快又溫暖動人。電影將在3月12日在台上映。曾獲金球獎終身成就獎的影后茱蒂佛斯特攜手塔哈拉辛、班尼狄克康柏拜區、雪琳伍德利主演的《失控的審判》，改編自真實故事，一舉入圍最佳戲劇類男主角、女配角。電影將於4月23日在台上映。

《王冠》。（Netflix提供）

電視類方面，今年入圍大贏家為Netflix招牌劇集《王冠》共獲6項提名，位居第2為去年艾美獎大獲全勝的《富家窮路》，一共入圍5項獎項，而Netflix《黑錢勝地》、HBO《還原人生》則各獲得4個獎項提名。值得一提的是，線上影音串流平台 Netflix今年有所斬獲，不論電影或電視分類，共計以42項提名成為入圍最多的發行公司。

第78屆金球獎頒獎典禮將在台灣時間3月1日上午舉行。

(中時 )