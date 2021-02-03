中廣董事長趙少康回復國民黨籍並表態問鼎黨主席，卻掀起參選資格爭議。國民黨主席江啟臣為化解爭議，今天上午宣布農曆年後將聘趙為中評委。下午中常會雖有中常委林金結反對，其他人並無異議。至於「入黨滿1年」的資格，組發會主委李哲華說，「黨主席選舉作業細則」預計5月送中常會，要不要修由中常會決定。

國民黨今天上午以江啟臣名義發布新聞稿，強調農曆年後本來就有中評委增聘計畫，要聘請黨內賢達協助政策建言；考量趙豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙列入農曆年後公布的聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨。「黨主席必然扮演桶箍，必須勇於承擔，全心建立制度，毫無私心地團結所有支持力量，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入。」

文傳會主委王育敏解釋，組發會已將趙「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日生效，江聘趙擔任中評委，趙參選資格問題就卡在黨籍須滿1年，但這是吳伯雄主席時期就規定「候選人要具選舉人資格」，持續至今唯一曾改變的是過去須入黨滿4個月，吳敦義主席時因人頭黨員問題，從4個月改成1年，因此入黨多久的問題除非未來中常會修改選舉作業細則，才有機會解套，不是江說了算。

下午中常會，江啟臣致詞主動表達「老朋友回家，總是令人欣喜！」並強調「不但要團結所有可以團結的人，更要團結在制度之下，才能夠讓國民黨永續經營。」雖然江未指名趙，仍有兩位中常委發言，一是謝坤宏主張黨應遵循制度，另一是林金結反對為讓趙參選主席就聘為中評委，否則「郭台銘、陳文茜等人不也可以來選黨主席？」但江並無回應。

黨內人士說，江聘趙中評委已是黨主席能做的最大誠意，至於參選資格，不該再有主席說了算的封建印象，「新的國民黨重視制度」，主席若真說了算，徐蓁蔚違紀、黨公職分攤金等案不會被退回。

「江啟臣是黨主席，不是趙的競選總幹事。」熟悉黨務人士分析，江授予中評委是主席的權力，但江若為特定個案改變吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等7次主席改選或補選都遵守「具選舉人資格」共識，就失去主席的公正性。「江不是趙的選舉總幹事」，要不要說服中常會修改作業細則不是江的責任，是趙的責任。

李哲華說，全代會預計9月召開，三個月前要公告主席選舉作業時程，因此預定5月送作業細則進中常會討論，「細則將比照過往，不必重擬，修不修是中常會權責。」

(中時 )