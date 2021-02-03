公共電視、myVideo聯合製作消防職人劇《火神的眼淚》將於5月1日播出，由曾編導電影《候鳥來的季節》、《心靈時鐘》的蔡銀娟執導。蔡銀娟擅長刻畫人性與關心社會議題，透露創作《火神的眼淚》原因，是因為看到台灣數場大火造成消防員殉職，內心有許多感觸，田調後更驚嘆，台灣消防員工作多元又複雜、勤務量也很重，她說：「在這樣的情況下使得我有更多的心情想要去呈現消防員所面臨的困難，講述這些真真實實發生在台灣這片土地上的故事。」

《火神的眼淚》從劇本孵育到完成拍攝，耗時超過3年，身兼編劇的導演蔡銀娟，包括田野調查、劇本孵育、拍攝規劃都參與其中，除了閱讀相關書籍及影片外，也到各地消防分隊訪問消防員、消防替代役及消防幹部，「甚至與新北及台東消防局合作，親自到分隊與消防員們一起出勤，體驗消防員隨時待命、爆肝的生活。」她希望透過高質感的戲劇、感受到台灣影視的突破，讓台灣人看到消防員的辛苦。

《火神》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演，蔡銀娟對於角色的刻畫相當細膩、立體，也讚演員優秀且認真。曾與蔡銀娟導演合作過《候鳥來的季節》的溫昇豪說：「她（蔡銀娟導演）在情感上面拿捏比較細膩，對我們的表演她會比較要求細緻的動作，比方說：口氣上面的調整、聲音上面的抑揚頓挫、甚至眼睛的眨眼的次數，都會影響她對於角色上面的一個認定。」劉冠廷也表示：「就是這個人（蔡銀娟導演）很溫暖啦！拍攝時，導演每次都是笑笑地從Monitor前小跑步來到你面前，溫柔的、緩緩的跟你說哪些地方需要調整，一步一步地引導我們。」而金鐘影后王琄更讚：「導演用最溫柔的方式調整演員，我覺得這件事情極美，身為演員的我自己是還滿感動的。」

《火神的眼淚》導演蔡銀娟。（公視提供）

導演蔡銀娟（右）溫柔向陳庭妮（中）講述拍攝細節。（公視提供）

導演蔡銀娟（中）耗時3年打造寫實消防員職人劇。（公視提供）

劉冠廷（右）表示導演蔡銀娟（左）為人相當溫暖。（公視提供）

從田野調查、劇本孵育、拍攝規劃蔡銀娟都親力親為的參與其中。（公視提供）

(中時 )