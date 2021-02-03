中廣董事長趙少康回復國民黨籍，並提及參選黨主席。媒體人單厚之分析指出，國民黨不給趙門票可能性很高，最後若趙少康不選，前高雄市長韓國瑜有可能出馬選黨主席，因兩人有牽動性。

單厚之接受《中評社》專訪時指出，趙少康若是要去帶領國民黨復興的話，理論上要把路線拉回中間，但是要選黨主席就是往深藍靠攏，這兩個目標不同。現在看來江啟臣有可能幫趙解套，因為江會有壓力，如果不解套會被說用制度去卡趙。但是國民黨中常會那一關沒那麼容易過，中常委會不斷拋出你要選黨主席？還是要選總統？

單厚之表示，趙少康目前看起來好像是選真的。國民黨一定會問趙少康，難道藍營裡面沒有更適合的人。如果趙只要選黨主席，那正當性會比較高。但如果是要選總統搶資源，韓粉可能不同意。

至於趙韓合作，單厚之認為，藍營問題不在鞏固不鞏固，而是在於基本盤不夠大，現在基本盤大概只剩下2成多3成，加上趙少康的支持者都是藍軍，當然趙的論述是他的優勢，但能否擴大支持者他持懷疑的態度。趙少康是知識藍、中間偏藍，現在加上韓國瑜深藍，合起來是有大一點，但終究是藍軍，優勢可能是把藍軍團結，藍軍盤已經這麼小了，換趙少康來還是一樣，能擴大多少？

(中時新聞網)