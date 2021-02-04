《一杯上路》講述一對好兄弟的公路旅行。（澤東提供）

由香港名導王家衛監製、《模犯生》泰國導演納塔吾彭皮里亞執導的青春公路電影《一杯上路》（ONE FOR THE ROAD，暫譯）入圍日舞影展世界電影競賽單元，並成功斬獲該單元評審團特別獎，同時這也是泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇因繼《模犯生》之後，與導演納塔吾合作。

電影《一杯上路》延續了導演彭皮里亞在其上一部作品，高中作弊題材《模犯生》中所展現地令人驚豔的個人特色和攝影技巧，更有監製王家衛從劇本創作到拍攝製作的全程指導參與，加上朋抔里拉塔納卡鄒、瓦爾蕾特瓦帖兒、茱蒂蒙瓊查容蘇因等實力演員的出色表演，在2021年日舞影展進行全球首映，獲得評審團一致高度評價並獲頒獎項。

王家衛表示：「納塔吾極有才華﹐我們很高興有機會與他合作，他獨特而強大的說故事技巧在《模犯生》中表露無遺。」而導演納塔吾亦稱，作為一個電影工作者，必須離開舒適圈才有進步。能跟王家衛導演合作，正是一個脫離舒適圈，保留初心並開拓導演新視野的最好機會。該片將在各大影展巡映，並有機會於全球各地上映。

(中時 )