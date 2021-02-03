高雄市議員黃捷罷免案，本周六（2月6日）投票。民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委余天都到高雄陪黃捷掃街拜票。宅神朱學恒認為，為什麼民進黨立委許智傑要激發韓粉的不爽，因為如果投出的票還有8萬，許智傑才可以保住。

朱學恒在《國民大會》節目中表示，吳怡農、許智傑、趙天麟，是最厲害的「農耕隊」，也就是來收割的。除了高雄市長陳其邁沒有收割外，像民進黨立委邱議瑩和劉世芳也都來收割，小黨也來收割，因為他們認為罷捷一定會輸。這兩天民進黨會有很多農耕隊來助陣。到時選完，大家都會說都是我在關鍵時刻出手，朱學恒不禁酸，其實干你們什麼事。

朱學恒指出，3日早上7點高雄綠議員總動員，人越來越多。之前高雄市議會9點開議，人數還湊不齊。如果以政治盤算而言，這些綠營的議員覺得靠這邊有幫助。連洪慈庸離8百里遠的人，都講「鳳山人站出來」。高雄地方人士講，沒有人是真心為挺黃捷而挺黃捷，都是為了政治利益。

朱學恒點出，在街頭遇到罷捷團體互罵時，民進黨立委許智傑跳出來表示，「罷捷宣傳車他們喊的話叫挺智傑罷黃捷，這樣的說法非常不恥，終止這種報復性的罷免，韓粉們適可而止！」朱學恒認為，許智傑為什麼要升高韓粉的不爽，因如果投出票還有8萬，許智傑才可以保住，不然為什麼要激化衝突呢？

(中時新聞網)