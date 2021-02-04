新科全球首富馬斯克（Elon Musk）除了經營電動車大廠特斯拉（Tesla）及太空探索科技公司（SpaceX），1日晚更透露今年稍後可望進行在人腦植入晶片的人體試驗，這項實驗將有助於治療阿茲海默症、癡呆等神經性疾病。

馬斯克（Elon Musk）的神經科學新創公司Neuralink曾在豬腦中成功植入晶片。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、「財經內幕」（Business Insider）報導，馬斯克於2016年在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）共同創立神經科學新創公司Neuralink，該公司致力於在人腦中植入無線腦機界面（brain-computer interface），能夠協助治療阿茲海默症、失智症和脊髓損傷等神經系統疾病，Neuralink的長遠目標是達成人與人工智慧（AI）相互依賴的關係。

1日晚間，一名網友在推特（Twitter）詢問能否加入Neuralink的臨床試驗，該名網友表示20年前出車禍後，他肩膀以下驅幹就癱瘓，馬斯克隨後回應透露，很可能今年稍後就會開始進行人體試驗。

他說：「Neuralink正在努力確保植入的安全性，以及和美國食品暨藥物管理局（FDA）密切聯繫，如果事情進行順利，我們或許能夠在今年稍後進行人體試驗。」

馬斯克先前預估Neuralink能在2020年第2季開始進行人體試驗。

此外，1月31日晚間，馬斯克在語音社群平台「Clubhouse」上透露，Neuralink已經成功將晶片植入一隻猴子的大腦，讓猴子能夠打電玩，他還說甚至看不出來那個晶片放在哪裡，除非留了一頭兩邊剔光、只留中間的龐克髮型。

除了猴子，Neuralink去年也曾在豬腦中植入晶片。

馬斯克聲稱，這個無線晶片能夠讀取、寫入大腦活動，能做包括治癒癱瘓患者、賦予人類心電感應能力等各種事。

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文章來源：Elon Musk says Neuralink could start planting computer chips in humans brains within the year
文章來源：Elon Musk could start implanting computer chips in humans' brains this year

(中時新聞網)

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