2019年底爆發至今的新冠肺炎（COVID-19）疫情至今仍未看見終點，為了有效防疫，提升身體體抗力是最佳主動防疫的利器。如果你正在考量為家人添購一款智慧穿戴裝置，又不想要讓荷包瘦太多，小米日前正式在台推出的小米手錶超值版，將是價格親民的選擇。

小米手錶超值版採用1.4吋TFT彩色觸控螢幕，解析度320x320，支援自動亮度調節。可查看通話、訊息及應用通知、查看天氣預報，也能控制音樂播放。配備230 mAh電池，於一般使用模式下可連續使用10小時，電池續航時間長達9天，可於2小時內充滿電，搭配的是專為小米手錶超值版而設計的充電器。

小米手環超值版內附配件。（黃慧雯攝）

小米手環超值版錶帶可以拆換，而目前官方還沒有在台販售單獨的錶帶，需等候一段時間。（黃慧雯攝）

小米手錶超值版搭配Android手機或是iPhone皆可配對，使用Android手機者可下載Xiaomi Wear（小米穿戴）app；iPhone用戶則可下載Xiaomi Wear Lire（小米穿戴Lite）app。小米手錶無法同時與兩台手機配對，僅可與一支手機配對，但app內可以同時配對小米手環。

小米手錶超值版無論是Android手機或是iPhone皆可配對使用。（手機截圖）

小米手錶超值版搭配的app(Android版（左）、iOS版）。（手機截圖）

小米手錶超值版配備GPS + GLONASS定位和多種智慧感應器，可紀錄用戶每日行蹤、速度、距離和消耗的熱量，可提供24小時心率監測及夜間睡眠監測，於用戶的心率高於正常水平時自動發送通知，並保存30天數據；並於夜間睡眠時記錄完整的睡眠數據，包含深層、淺層睡眠和睡眠時間，以分析睡眠品質，有助於維持良好的睡眠習慣。搭配手機的小米穿戴App，還可長期追蹤相關數據，掌握健康狀況。

針對現代人經常壓力過大的情況，小米手錶超值版也可指導呼吸，藉由1〜5分鐘的呼吸練習幫助用戶隨時隨地減輕壓力；防水等級5ATM （相當於水下50公尺深度），可以在淋浴、泳池游泳時佩戴；提供久坐警報，提醒用戶起身活動，並提供戶外跑步、室內跑步、戶外騎行、開放水域游泳、泳池游泳、自由活動、室內單車、登山、越野、健走、板球共11種運動模式，化身私人教練即時追蹤鍛鍊目標，達成新年健康目標。

小米手錶超值版可以內建5個常用錶盤，若有額外需求藉由小米穿戴app的「表管理」功能，可以在錶盤市場內挑選自己所喜愛的錶盤，選好即下載並傳送至手錶，讓你不一定需要藉由app也可以更換錶盤。在小米穿戴app中，使用者可以查看心率、有效站立活動、壓力（藉由心率變異來評估當前的壓力強度）、PAI (個人化活動指標，Personalized Activity Intelligence)等數值。相對於查看美日行走步數、消耗卡路里等資訊，PAI是近期頗為新穎的指標，2017年3月，美國醫學期刊 (The American Journal of Medicine)發表一篇論文，指出『每週的個人化活動指標 ≥100，可降低心血管死亡率』，藉由小米手環超值版，可以設定每週的PAI目標，逐漸朝向PAI 100的水準邁進，穩定提升自己的活動量與健康。

小米手錶超值版提供象牙白、典雅黑、水墨藍三種經典色系，售價NT$1,495元，自1月19日起已於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、遠傳電信與friDay購物正式開賣；而小米手錶超值版可以變換錶帶，專屬提供櫻花粉及松針綠兩色將稍晚開賣，目前官方還沒有公布。

嚴格來說，配戴小米手錶超值版的體驗跟小米手環很接近，TPU錶帶舒適度還不錯，更換的方法近似小米手環4C。不過當然因為手錶錶盤比較大，可以透過較大錶面收取更多元的手機通知。不過略顯可惜的是，小米手環5已經加入生理期、排卵期記錄等功能，也可藉由手環遙控拍照（手錶可以遙控音樂播放），並為手機解鎖、筆記型電腦解鎖，這些實用性滿高的功能目前還沒有在小米手環超值版中加入，略為可惜，期待未來軟體更新可以納入。

(科技)