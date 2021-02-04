【回憶殺】台語金曲歌王翁立友近日被「雞排妹」鄭家純指控，趁著尾牙聯手公司老闆對她性騷擾，不只伸手滑過女方臀部，還脫口說出「一定要為你開公司」疑暗示之後要繼續吃豆腐，引發軒然大波，對此翁立友PO出聲明強調「潔身自愛是我的信念」、「保護女性是我們大家的責任」，支持雞排妹提告，讓人霧裡看花。雖然還不能斷定事實，但性騷事件的確影響到翁立友的優質形象。

翁立友出道24年，鮮少有負面消息，他出生在清貧的家庭，7歲就得做手工貼補家用，父母為了北上掙錢，將他送到彰化外婆家，雖然外公外婆給了滿滿的愛，但少了雙親的關懷，還是影響到翁立友的性格，自小就鬱鬱寡歡、沉默少言，直到念高二時，不經意的在KTV唱歌被同儕發現有副好嗓音，推派參加校園歌唱比賽一舉奪冠，翁爸爸為了讓兒子更上一層樓，幫他報名歌唱訓練班，每天受訓8個小時，悄悄開啟翁立友的歌唱生涯。

不過，翁立友的歌手生涯並非一帆風順，為了生計只好先放下夢想，轉行賣大閘蟹、考證照銷售保險，當時窮到一餐只能吃一顆7塊茶葉蛋果腹，長期低潮失志的情況下，翁立友越來越沉淪，7年都過著藉酒澆愁的日子，把自己搞得不成人樣，直到某天深夜回到家，看到媽媽躺在沙發上等他回來，還準備滴蜆湯幫忙補身體，看到這一幕，翁立友忽然聽到有個聲音在罵他：「你現在在幹嘛？」瞬間感到慚愧與自責，認為自己太不孝，從此之後大夢初醒，繼續在歌唱領域奮鬥。

因為媽媽（左）的鼓勵，翁立友才有動力繼續在歌壇拚搏。（圖／中時資料照）

上天不負苦心人，翁立友遇到貴人蔡小虎，把他推薦給豪記唱片栽培，果真紅了起來，舉凡《堅持》、《送行》等，直到現在傳唱度都超高，成為紅遍大街小巷的知名台語歌手，2009年以《行棋》專輯拿下金曲最佳台語男歌手獎。

翁立友曾奪台語金曲歌王。（圖／中時資料照）

事業發達後，翁立友不忘奉獻社會，曾捐出420萬元幫忙流浪動物，一直給人不錯的印象，如今陷入性騷疑雲，使多年來建立的形象蒙上陰影。

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(中時新聞網)