府城台南美食小吃多，讓不少外地人羨慕不已，但也並非所有人都能接受台南口味，其中甜度就一直是大家討論的焦點。IG粉絲團「台南點」日前PO出了台南人北漂到台北後，最無法接受的10件事，其中第5點讓網友傻眼，直說長知識，原來台南真的可以紅燈右轉。

「台南點」日前在IG貼出台南人北上最無法接受的事情前10名，包括了「人太多，步調太快」、「難停車、單行道太多」、「醬油膏是鹹的」、「食物貴又不好吃」、「聽不懂北部人的台語等」，前5名則是「紅燈不能右轉」、「食物偏鹹吃不慣」、「早餐店沒賣鍋燒麵」、「只有超商速食店可以吃」、「潮濕、動不動就下雨」。

IG台南點貼出台南人北漂後，最受不了的10件事。(圖／台南點IG)

不少網友看到第5名的「紅燈不能右轉」都嚇一跳：「原來台南紅燈可以右轉？」、「長知識了，原來台南真的可以紅燈右轉」、「紅燈右轉是哪招」、「傳說台南紅燈可以右轉，原來是真的」、「挖靠，紅燈右轉，台南獨立了？」，但有當地人表示，台南唯一可以紅燈右轉的地方是圓環，其他地方依舊會被開單。

還有許多人也紛紛留言：「真的有人早餐吃熱的鹹麵哦...」、「台南人糖跟鹽都分不出來」、「台北車哪會難停，難停的是都只想免費停的」、「看起來台北只有廟會能讓台南人適應」、「台南人單行道都當雙向道騎的」、「台北醬油膏味道真的很怪」、「早餐店沒鍋燒意麵真的很不ok」。

(中時新聞網)