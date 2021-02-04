「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙性騷風波，不斷延燒，甚至連金曲台語歌王翁立友也捲入性騷疑雲，雙方都希望對方提告，以證清白。先不論翁立友到底有無性騷雞排妹，但就有網友翻出雞排妹昔日舊聞，質疑她在面對帥醫生與翁立友性騷之舉，態度明顯雙標，因此又是一連串的嘲諷。但大家恐怕忘了一點，讓當事人不喜歡的行為就叫性騷擾，那雞排妹何錯之有？

雞排妹2012年因為一支雞排店宣傳影片爆紅，而她也從不吝嗇於展現其火辣身材，加上語不驚人死不休的大膽言行，無論政治還是羶色腥話題來者不拒，無一不談，令她出道多年屢屢登上媒體版面，去年還創辦情趣品牌，大賣飛機杯，果然又成功創造出一波討論話題，堪稱演藝圈數一數二的話題女星。

雞排妹面對輿論龐大壓力，一度淚灑記者會。(取自中時新聞網YouTube)

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

但或許是因為形象太過爭議，加上控訴對象翁立友自出道以來，零負評零緋聞形象深植人心，也讓雞排妹此次自爆主持尾牙慘遭性騷擾，果然引起部分網友質疑她炒新聞，評論不外乎是認為她主持節目聊性事，還賣飛機杯物化自己，說人性騷擾至少要拿出證據吧。

甚至還有人翻出雞排妹2019年的新聞來質疑雞排妹面對性騷擾嚴重的雙標，只因當時雞排妹回憶在醫美診所被性騷的經驗這樣說，「我問醫生我的臀部會不會太大，我就穿著丁字褲之類的衣著，醫生站在鏡子前面看著向我解說，講完他的手輕輕的拍了一下我的屁股，因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的！」

只是大家可能都忘了一件事，違反他人意願，且做出讓對方感到不舒服或不受尊重的言行舉止就是性騷擾的根本定義。性騷擾原本就是一件主觀的事情，更不能因為雞排妹的作風大膽，就認定她活該被性騷擾，這樣只會助長歪風，讓更多受到性騷的受害者更不敢出來發聲。也不意外雞排妹在記者會上崩潰淚問大家，難道要她自殺才會相信她嗎？

(中時新聞網)