位在龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」是私人復育的溼地，近來復育成效愈趨顯著，力展生態經濟軟實力。（謝佳潾攝）

位在龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」是私人復育的溼地，近來復育成效愈趨顯著，力展生態經濟軟實力。（謝佳潾攝）

位在龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」是私人復育的溼地，近來復育成效愈趨顯著，力展生態經濟軟實力。（謝佳潾攝）

位在龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」，是私人復育有成的溼地，除有冬候鳥白冠水雞久留逾半年，還出現罕見的小花澤鵟，令不少賞鳥人士嘖嘖稱奇，加上環境友善拉近人與自然的距離，不僅成功勾勒和諧美景，更展現生態經濟軟實力。

據鳥族8太空站統計，通常在過年前大舉來台、3至4月間離開的白冠水雞，在去年9月間仍在園區發現2隻蹤跡，而隔月除出現東方澤鵟雄鳥1隻、雌鳥5隻外，還發現亞成花澤鵟，也就是小花澤鵟，這驚豔不少人。

葉經理指出，花澤鵟在台灣很罕見，更何況是小花澤鵟，因為台灣不是牠們的度冬地，就算往年有來也是成鳥，但停留時間極短，有的半個小時即離開南遷，不過也因台灣賞鳥界對小花澤鵟的記錄太少，所以一開始有出現不易分辨、進而引發爭議。

除此之外，葉經理又指出，近來有黑翅鳶、魚鷹各2隻固定在園內長駐，以牠們都是猛禽類來看，這「王不見王的組合」能在園內有相互不排斥的相處模式，可是一大生態指標，代表環境愈趨友好、友善，未來可望有更多罕見迷鳥現蹤鳥8。

「生態經濟美極了！」他強調，鳥8雖有經濟行為，但不可否認的是，沒有好的溼地就一切免談，它是透過創造畫面來行銷觀光，如非洲動物大遷徙般，勢必要加倍努力維護自然環境，才能適時結合生態與經濟，始能永續經營與發展。

(中時 )