新加坡獨立音樂創作歌手李俊緯，出道2年首度跨海出輯，推出新單曲〈話中有話〉，邀來同樣活躍於台灣獨立音樂圈的女歌手沈書帆隔空甜蜜對唱情歌〈話中有話〉，他因斯文帥氣的外表而讓媒體封他為「星國言承旭」。

他起初聽到這封號的直呼「不敢當」，更謙虛地表示：「我有見過言承旭本人，他真的很帥，有人給我這名稱是我的榮幸。不過我想媽媽應該更開心，因為她很喜歡F4，最喜歡的成員正是言承旭。」

憑藉著出色才華在新加坡樂壇創出一片天的李俊緯，原本大學念的是房地產經濟學，原本畢業後有著百萬年薪優渥工作的他，2017 年在參加完《中國新歌聲》新加坡海選拿下冠軍並轉赴上海決選比賽結束後，毅然而然辭掉高薪工作而轉為做全職的音樂人，全心投入音樂創作中，並給自己五年時間衝刺歌壇。

他從大學時期就熱愛彈吉他創作的他，憶起當初念大學為了找人生方向，先選擇了房產經濟學去念，「過程中發現彈吉他唱歌能讓我心情變好甚至功課變的更好，畢業那一年我找到工作後我仍不放棄歌手夢，白天當上班族、晚上兼差駐唱，甚至跑去參加《中國新歌聲2》的海選，結果一路到海選奪冠，讓我覺得不可思議。」

(中時 )