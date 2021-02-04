桃醫疫情爆發後，不少民眾戰戰兢兢，台東縣衛生局長黃明恩3日一句「案916回鄉確診」引發東部民眾恐慌，質疑「東部0確診」是否破功，對此衛福部長陳時中也做出回應，表示「其實不需要談」。

台東縣3日傳出一名自菲律賓返台的留學生確診送醫隔離一事，黃明恩在鏡頭前指出案916為台東人，「回到故鄉台東後隔離並確診」引發民眾關注，質疑東部0確診破功，但事後即澄清為2日確診的個案「案916」，縣府也緊急回應，表示黃明恩一時失言，疫情應統一由指揮中心宣布。

陳時中對此也做出回應，他強調個案為境外移入，並非本土，且台灣是一個整體，強調哪裡零確診，哪裡破功並無意義，「其實不需要談」，陳時中說「一日生活圈，全都是一體」。

根據指揮中心公布，案916為去年1月至菲律賓就學的留學生，直到上月26日返台，儘管手持3日內因性報告，但入台後2天就出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，30日主動回報後，2日宣布確診。

(中時新聞網)