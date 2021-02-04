女星郭書瑤（瑤瑤）近年努力深耕於戲劇、電影圈，日前在新劇《未來媽媽》面臨流產之痛，撕心裂肺的痛哭演技，讓不少網友看了跟著淚崩，精湛演技獲得肯定，近日她則在社群網站PO出把寶寶背在胸前哄睡的影片，大噴母愛，不少網友卻歪樓直呼「我也想當嬰兒」。

郭書瑤在Instagram發文：「這是一場我與嬰兒之間的戰爭！乳酪寶寶別再撐了，最終的勝利是屬於瑤瑤姨的。」第一段影片中，郭書瑤把嬰兒背在胸前，只見寶寶已安穩睡著，瑤瑤則對著鏡頭，用氣音說：「我終於把這個小惡魔給哄睡著了」，似乎還怕把寶寶給吵醒，散發溫柔氣質，洋溢滿滿母愛。

郭書瑤哄睡嬰兒，網友意外歪樓。（圖／翻攝自IG）

接著，郭書瑤附上哄睡寶寶的方法，不停溫柔撫摸著嬰兒的頭，寶寶明顯眼皮已經越來越重，最後終於撐不住睡著了，而瑤瑤文末即tag寫下「記錄我的勝利」、「一打一單挑」、「睡吧寶寶」，看來相當得意。

格外吸睛的是，瑤瑤穿著開深V白T，每段影片都用由上往下的的上帝視角拍攝，讓瑤瑤的深邃事業線一覽無遺，更有側身入鏡的視角，一眼望過去「橫看成嶺側成峰」，性感指數破表，吸引無數粉絲暴動留言「我也睡不著」、「害我浪費一個小時看影片」、「我想當嬰兒」、「突然想當嬰兒了」、「寶寶長大會知道他有多幸福的」，不少人看她熟練手勢更大讚她可以嫁了。

(中時新聞網)