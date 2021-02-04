國內四大黑幫之一的「松聯幫」，創幫元老、前幫主「豹哥」王知強，上月在新店家中猝死，享壽73歲。家屬訂於本週日（7日）舉辦告別式，根據訃聞顯示，包括松聯幫歷任幫主、大哥，都名列治喪委員，預計有3000人到台北市立第一殯儀館風光送王最後一程。警方已掌握情資，將動員大批警力蒐證，嚴防黑幫藉機壯大聲勢。

據了解，王知強1月18日凌晨，在新店家中疑因心肌梗塞跌倒，送醫不治，享壽73歲。其胞妹、竹聯幫前虎鳳隊長王蘭，在臉書發文弔唁，表示哀慟與不捨。家屬訂於7日下午在一殯景行廳舉行公祭。王蘭在臉書PO出訃聞，同是創幫大老、前幫主的「牛奶」名列治喪委員會主委，其他歷任幫主「朱立」、「阿邦」掛名副主委，其他幫內大哥則列委員。

由於適逢疫情期間，家屬將遵循中央疫情指揮中心相關的防疫規定，要求當天出席告別式的各路人馬戴口罩進靈堂公祭、並控制靈堂內人數。

不過，因「豹哥」江湖輩分高，且松聯與竹聯、四海、天道盟名列台灣四大黑幫，屆時各幫派角頭的領袖、大老，都將率員前往公祭弔唁。台北市警方為防黑道藉機滋事、展現聲勢，影響社會觀瞻，除事先約制黑道幫派外，屆時也會派員全程蒐證。

(中時 )