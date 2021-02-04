台中市府舉辦「台中女麗購」活動，遭指洩漏個資，經查為廠商采威國際資訊股份有限公司作業疏失，3日中午更新時誤植連結外洩個資，頁面瀏覽點擊數10次。市長盧秀燕得知此案後震怒，要求嚴辦保障民眾權益，經濟發展局除於第一時間要求廠商下架、刪除相關資料，向廠商求償百萬，民眾若因個資洩漏遭受侵害，要求負損害賠償及相關刑事責任。
經發局表示，針對此次誤植連結，采威國際第一時間坦承疏失，市府要求負起相關責任、嚴懲失職人員；經發局除於第一時間求償，後續如有出現個資損害情形，經發局也將依法重懲、絕不寬貸。
為避免個資被不當使用，「台中女麗購」後續抽獎活動統一由經發局聯繫民眾親自前往市府領獎，領獎時也無須事先給付相關費用。
經發局說明，依契約第14條，廠商致民眾個人資料因洩漏遭受侵害，應負損害賠償責任及相關刑事責任，若致市府有其他衍生性損害，將另行求償。
另依個資法第12條規定，廠商應依適當方式通知民眾，依同法第48條規定，涉及違反個人資料保護部分，限廠商立即改正，若廠商屆期未改正，將按次處2萬元以上20萬元以下罰鍰。
經發局強調，民眾參加「台中女麗購」活動所登錄發票的金額、姓名、電子郵件，都僅用於參加活動抽獎登錄會員及中獎審核，絕不會作為其他用途；經發局呼籲民眾請勿將相關資料轉載，以免觸犯刑事責任。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。