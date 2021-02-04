總部設在瑞士日內瓦（Geneva）的世界經濟論壇（WEF）今天再度延後原定5月在新加坡登場的2021年會，改到8月17至20日舉行，理由是疫情構成挑戰。

路透社報導，世界經濟論壇上月已把年度會議延後12天，今天再度延後年會時程。

世界經濟論壇在聲明中表示：「世界經濟論壇與新加坡政府依然有信心安排好措施，以確保會議安全、可達成預期結果，而且新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土傳染維持在極低程度。這次改變會議時程，反映了國際間遏制疫情大流行的挑戰。」

聲明提到，全球實施旅行限制，導致規劃上半年進行面對面會議的難度很高；而且隔離和空中交通的規定互異，也拉長為確保與會者能夠出席的前置時間。

新加坡貿易和工業部表示，政府理解世界經濟論壇面臨的挑戰，已同意更改時程。

世界經濟論壇年會一般於1月在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行，但疫情導致今年無法比照辦理。

(中央社)