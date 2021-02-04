前高雄市議長陳田錨遺孀陳黃淑惠3日晚上疑因心肌梗塞，送醫急救仍被宣告不治，享壽88歲。

陳黃淑惠的秘書指出，3日下午陳黃淑惠因宿疾到醫院門診，身體沒有異狀，晚餐食慾不佳於休息時癱軟無力，經送醫急救無效。

陳黃淑惠是前台南市參議會議長黃百祿的女兒，她嫁進高雄陳家，被視為門當戶對的好姻緣，與陳田錨育有2子、1女（已歿），也因為常常陪同陳田錨出席活動，兩人鶼鰈情深傳為佳話。

陳田錨所屬陳家是台灣五大家族之一，曾任高雄市長的陳啟川是陳田錨的伯父；陳田錨也傳承家族衣缽而走上政治之路，前後擔任過4屆省轄市高雄市議員及高雄市合併前4屆議員，尤其前後有5屆議長資歷，叱吒南台灣政壇約30年。

銜著金湯匙出生的陳田錨曾受過日本教育，且擁有日本大學商經學部學歷，是政壇出名個性謙和的君子。他以國民黨籍從政，卻和不少黨外及民進黨人士有好的交情，還是政壇「喊水會結凍」舉足輕重的領袖人物，很多疑難雜症或糾紛只要找上「錨公」多能圓滿收場。

陳黃淑惠個性內向，因常陪同陳田錨出席活動也曾活躍於高雄市社交圈，對於陳田錨從政之路有很大的幫助。陳田錨卸下職務，陳黃淑惠也淡出社交圈，2018年陳田錨辭世，遺孀更鮮少露面，去年意外跌倒不良於行，外出以輪椅代步。

3日晚上傳出她驟逝的噩耗，令陳家的好友難以接受，也感慨陳田錨家族昔日龐大的政商勢力已因為後代棄政從商漸被遺忘。

陳黃淑惠的長子陳建東是欣高瓦斯公司董事長、次子陳建平曾任立委、大眾銀行董事長。

(中央社)