著名國際醫學期刊《刺胳針》刊登經過同行評審的研究報告顯示，俄國衛星5號（Sputnik V）新冠疫苗有效率為91.6%，該項疫苗在有效率數據表現上，較中國與英國疫苗臨床試驗效果更佳。

據《衛星通訊社》報導，俄羅斯衛星5號疫苗第3期臨床試驗結果，證明疫苗有效性和安全性較高。臨床試驗期間疫苗顯示出高度的有效性、免疫性和安全性指標，疫苗有效度為91.6%，疫苗可以完全預防重症新冠病毒感染。

莫斯科珈馬列雅(Gamaleya)研究所由洛古諾夫(Denis Logunov)領導的研究人員在《刺胳針》發布的報告說，參與第3期試驗的志願者有19866名，其中1/4受試者接種的是安慰劑。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫對記者說：「這一發佈非常重要，非常令人信服地表明俄羅斯疫苗的可靠性和有效性。此外，大概還證明了該疫苗在俄羅斯聯邦快速獲得註冊的正確性。」

目前美國公布的美德合作BioNTech／輝瑞疫苗有效率為90%，莫迪那(Moderna)疫苗為95%，諾瓦克(Novavax)為89.3%；英國公布牛津／阿斯利康(AstraZeneca) 疫苗有效率為 90%；大陸科興疫苗在中國公布有效率為78%，巴西公布50.4%，阿聯酋公布86%，印尼為65%。

(中時新聞網)