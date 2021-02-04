嘉義縣大林鎮頂員林埤塘長期有外來種布袋蓮猖獗的困擾，長年推廣獨木舟、輕艇等水域運動的中正大學犯罪防治系教授林明傑發起頂員林埤布袋蓮整理與獨木舟體驗活動，號召自願投入埤塘環境整理的大學生，3日帶著9位中正學生划著獨木舟摘除埤塘上的布袋蓮。

中正大學休閒船艇社指導老師、犯防系教授林明傑連兩日帶領的獨木舟體驗活動，林明傑指出，因緣際會得知上林社區有個生態豐富的頂員林埤塘，到場勘查時發現布袋蓮生長情形嚴重，加上社區人口老化無力清理、清運費用高，於是決定在網路上發起活動，帶領大學生走入在地，來場另類的生態體驗。

佔地面積約六公頃的頂員林埤塘有台灣特有種諸羅樹蛙，但布袋蓮是外來種的水生植物，雖然有過濾池水的功能，但若不定期清理，布滿埤塘會讓池水優養化等，破壞自然生態環境。

這次獨木舟活動共有9位中正大學學生報名擔任志工，都是透過網路得知活動消息，雖參與學生大多沒有划獨木舟的經驗，但透過林明傑的指導，4艘獨木舟在埤塘划行，在獨木舟上的學生拋出綁著掛勾的繩索，鉤住浮在水面的布袋蓮後帶回岸邊，再由另一群學生合力把水中大量的布袋蓮打撈上岸。

推廣獨木舟長達15年的林明傑，除了開辦體驗活動、相關課程外，也曾在頂員林埤塘舉辦獨木舟C級教練和民眾親水體驗，更以其專研家暴、性侵與霸凌等學術專業，讓參與的民眾闖關答題傳達兼愛互利、善意溝通等理念。

(中時 )