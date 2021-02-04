鳳山女學生慘遭集體霸凌，高市警方、教育局介入調查。（翻攝臉書）

高雄驚傳集體霸凌事件，臉書各大社團3日深夜瘋傳一段影片，1 名女學生遭一群男女摑掌、潑灑不明液體，引發網友群起激憤。轄區鳳山警分局昨晚11時16分獲報追查，查出5名加害者，而被害人的父親也將女學生帶至驗傷，並到警局提出告訴。

警方調查，這起事件發生在鳳山區光復路二段婦幼館，拍攝時間為110年1月22日，警方深夜獲悉後，偵查隊長率員調閲相關監視器查處並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經調閱資料確認相關人員身分。

警方指出，本案初步查出動手毆打2人、潑飲料3人；另外，被害人父親已帶同驗傷並至本分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。

高市少年警察隊隊長王春生表示，有關霸凌被害少女已由家長陪同至鳳山分局偵查隊報案，本局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬於今（4）日上午帶同嫌疑人前來説明。

高雄市教育局長謝文斌表示，該影片出現後，第一時間立即與高雄市警察局與各校教官聯手進行追查，經查遭到霸凌女孩係本市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人。

謝文斌說，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

高雄市教育局重申，絕不容許霸凌行為發生，持續推動各項反霸凌工作，落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，共推優質友善校園環境。

(中時 )