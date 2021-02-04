根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時14分發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.0公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方31.2公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1100204

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(中央社)

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