宜蘭近海地震規模3.5 最大震度3級 04:062021/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭近海地震規模3.5 最大震度3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時14分發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.0公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方31.2公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1100204 智利復活島東南方海域6.6強震 無海嘯危險 《韓股》傳起亞與蘋果結盟 韓股連3漲 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #大震 #規模 #近海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀財管大翻轉 基金勝保險 04:102021/02/03 財經要聞 茅台拉尾盤 股價破歷史高點 15:322021/02/03 財經 台電承諾降低氮氧化物濃度 通霄電廠機組改建案初審通過 19:362021/02/03 生活 國內仍在防疫第一級 免異地上班 春酒可照常 04:102021/02/03 財經要聞 年前資金氾濫 央行1月加碼回收2,821億閒錢 04:102021/02/03 金融．稅務 基金質借日夯 規模上衝27億元 13:512021/02/03 財經 EUV機台變搶單關鍵 台積電吃下英特爾7奈米機會大增 17:302021/02/03 財經 川普下台美媒生態大地震 CNN收視衝冠 19年龍頭自由落體 15:562021/02/03 國際 陸擬砸重金 力捧小巨人企業 04:102021/02/03 全球財經 3境外＋連3天0本土 建議春酒縮小規模 04:102021/02/03 焦點要聞 宜蘭走尪、內湖夜弄土地公活動縮水 04:102021/02/03 地方新聞 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 高雄女學生被呼巴掌潑飲料 遭集體霸凌導火線曝光 - 新聞 高雄爆集體霸凌影片瘋傳 女學生遭連甩巴掌潑不明液體 - 社會 高雄女學生遭集體霸凌 被害人父親驗傷提告 - 社會 殯儀館替罹癌亡妻辦婚禮 深情男惹哭眾人 1年後丈母娘竟喊告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。