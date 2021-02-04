高雄鳳山1名少女驚傳遭集體霸凌，昨晚臉書等各大社群平台瘋傳，令人看了不捨。而疑似霸凌原因曝光，警方初步查出，少女曾離家借宿另間學校的蕭姓女子家中，但少女疑未知會情況下，穿了蕭女的衣服，事後爆發金錢糾紛，少女上月22日才被帶到鳳山婦幼館談判，慘遭多人打巴掌、潑飲料霸凌。

據了解，這名遭霸凌女學生就讀一所高雄高職，今年曾一度離家出走，借宿在就讀蕭姓女性友人住家，少女疑似未帶換洗衣物，「借」了蕭女衣服穿回家，蕭女極度不爽，質疑少女是偷衣服要求賠償，少女家長獲悉賠了3500元了事。

孰料，1月22日下午，少女去鳳山打撞球，與蕭女狹路相逢，少女被帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌。據悉，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料，蕭女則在一旁看戲，沒有動手，由於5名加害者為未成年，高市少年隊警方也介入調查，今早將傳喚到案說明。

少女父親事後獲悉此事，除了心疼也相當憤慨，上月25日已報警做筆錄，並帶女兒驗傷，向警方提出傷害、公然侮辱告訴。高市教育局指出，對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

(中時 )